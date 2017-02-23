Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva | Canlı Anlatım

Siyah-beyazlılar, 2-0'lık Hapoel Beer-Sheva galibiyetinde bile, deplasmanda daha fazla gol attığı için bir üst tura yükselecek. İsrail ekibi normal süreyi 3-1 önde kapatırsa maç uzatmalara gidecek. Hapoel'in Beşiktaş'ı elemesi için maçı 4-2, 5-3 gibi en az 2 farklı galibiyetlere ihtiyacı var.



CEZALI OYUNCU KALMADI

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta forma giyemeyen Aboubakar ve Beck, cezalarını tamamladı. Sarı kart cezasından dolayı ilk maçta görev alamayan Adriano ise baldırındaki sakatlığı nedeniyle bu akşam da forma giyemiyor.

İSRAİLLİLER'E YENİLMEDİ

Beşiktaş, Avrupa kupalarında İsrail takımları ile 5 kez karşı karşıya geldi ve hiç mağlup olmadı. Hapoel Beer-Sheva'ı deplasmanda 3-1 yenen, 2011-12'de Maccabi Tel Aviv'i 3-2 ve 5-1 mağlup eden Kartal; 1999-2000'de ise Hapoel Haifa ile 1-1 ve 0-0 berabere kalmıştı.



AVRUPA'DA 192. SINAV

Beşiktaş, bu akşam Hapoel Beer-Sheva karşısında Avrupa kupalarındaki 192. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar bugüne kadar iç sahada ise 95 maça çıktı. Kara Kartallar, bu maçların 48'inden galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 138 kez.







STAT: Vodafone Arena

HAKEMLER: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Beck, Marcelo, Atınç Nukan, Tosic, Necip Uysal, Gökhan İnler, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

HAPOEL BEER-SHEVA: Goresh, Ohayon, Hoban, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Broun, Nwakaeme, Ghadir, Sahar