Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva | Canlı Anlatım
İsrail ekibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, saat 21.00'de başlayan rövanş mücadelesinde alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik ile tek farklı mağlubiyetlerde Son 16 Turu'na yükselen taraf olacak.
Siyah-beyazlılar, 2-0'lık Hapoel Beer-Sheva galibiyetinde bile, deplasmanda daha fazla gol attığı için bir üst tura yükselecek. İsrail ekibi normal süreyi 3-1 önde kapatırsa maç uzatmalara gidecek. Hapoel'in Beşiktaş'ı elemesi için maçı 4-2, 5-3 gibi en az 2 farklı galibiyetlere ihtiyacı var.
CEZALI OYUNCU KALMADI
Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta forma giyemeyen Aboubakar ve Beck, cezalarını tamamladı. Sarı kart cezasından dolayı ilk maçta görev alamayan Adriano ise baldırındaki sakatlığı nedeniyle bu akşam da forma giyemiyor.
İSRAİLLİLER'E YENİLMEDİ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında İsrail takımları ile 5 kez karşı karşıya geldi ve hiç mağlup olmadı. Hapoel Beer-Sheva'ı deplasmanda 3-1 yenen, 2011-12'de Maccabi Tel Aviv'i 3-2 ve 5-1 mağlup eden Kartal; 1999-2000'de ise Hapoel Haifa ile 1-1 ve 0-0 berabere kalmıştı.
AVRUPA'DA 192. SINAV
Beşiktaş, bu akşam Hapoel Beer-Sheva karşısında Avrupa kupalarındaki 192. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar bugüne kadar iç sahada ise 95 maça çıktı. Kara Kartallar, bu maçların 48'inden galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 138 kez.
STAT: Vodafone Arena
HAKEMLER: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Beck, Marcelo, Atınç Nukan, Tosic, Necip Uysal, Gökhan İnler, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
HAPOEL BEER-SHEVA: Goresh, Ohayon, Hoban, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Broun, Nwakaeme, Ghadir, Sahar
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:05
- 'İkincilik başarıdır'
Toplam 44
Yorum
FB Bu T.D. ise ben profesörüm elindeki kadro kimsede yok oynatmayı bilmiyor . takım kuramıyor FB ne hale getirdi 2.liğ başarı diyor yazık ..
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 27
Yorum
GS BİŞİKTAŞIN TARAFTARI 3.5 ATIYOR. İLK YORUMLARI HAKEM.ZAVALLILAR GÜYA ETKİ ALTINA ALIYORLAR.TAKIMINIZA GÜVENMEDİĞİNİZİ DELİKANLICA NEDEN SÖYL
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 27
Yorum
KANARYA BEŞİKTAŞ KÜÇÜK TAKIM. BİZ EN KÖTÜ HALİMİZLE SİZİ KENDİ SAHANIZDA YENDİK.HELE DIŞ SAHADA DERBİ ALMAK İMKANSIZ ÇÜNKÜ KÜÇÜK TAKIM
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