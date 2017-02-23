 Avantaj Beşiktaş’ta – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Avantaj ’ta

    Avantaj Beşiktaş’ta

    İsrail ekibiyle deplasmanda yaptığı karşılaşmayı 3-1 kazanan Kartal, bu avantajı kullanarak ’nde adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.

    , Son 32 turu rövanş maçında İsrail temsilcisi 'yı konuk ediyor. Rakibiyle deplasmanda yaptığı karşılaşmayı 3-1 kazanan siyah-beyazlı takım, bu avantajı kullanarak adını üst tura yazdırmayı hedefleyecek. Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ile Aboubakar kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu kart gördüğü takdirde Son 16 turundaki maçta görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor.

    CEZALI OYUNCU KALMADI
    Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta forma giyemeyen Aboubakar ve Beck, cezalarını tamamladı. Sarı kart cezasından dolayı ilk maçta görev alamayan Adriano ise baldırındaki sakatlığı nedeniyle bu akşam da forma giyemeyecek. Bu arada siyah-beyazlıların gol makinesi Cenk Tosun da, Avrupa arenasındaki gol sayısını artırmanın peşinde. Avrupa kupalarında 21 maça çıkan Cenk Tosun bu maçlarda toplam 5 gol attı. Bu sezon Hapoel ve Benfica maçlarında birer gol atan Cenk, geçen sezon Skenderbeu maçında iki gol atmıştı. Cenk, 2014-15 sezonunda ise Tottenham filelerini havalandırmıştı.

    ?İSRAİLLİLER'E YENİLMEDİ
    Beşiktaş, Avrupa kupalarında İsrail takımları ile 5 kez karşı karşıya geldi ve hiç mağlup olmadı. Hapoel Beer-Sheva'ı deplasmanda 3-1 yenen, 2011-12'de Maccabi Tel Aviv'i 3-2 ve 5-1 mağlup eden Kartal; 1999-2000'de ise Hapoel Haifa ile 1-1 ve 0-0 berabere kalmıştı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:41
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