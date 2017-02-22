 Yeni Malatyaspor yeniden Arena’da – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    yeniden Arena’da

    Yeni Malatyaspor yeniden Arena’da
    Başkanı Adil Gevrek, Altınordu karşılaşmasının Vodafone Arena'da oynayacaklarını açıkladı. Gevrek, "Altınordu maçını 'da oynayacağız. Başkan Orman ve İkinci Başkan Ahmet Çebi ile görüştük. Hepsine teşekkür ediyorum, bir maç daha verdiler" dedi. Yeni Malatyaspor, daha önce de Denizlispor ile Vodafone Arena'da karşılaşmış ve maçı 3-1 kazanmıştı.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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