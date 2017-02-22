Talisca seferberliği!
Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon Benfica'dan kiralanan Talisca'nın bonservisinin alınması için harekete geçti.
ALTINCISI YAPILACAK
"Daha önceki sezonlarda da kulübümüze katkı sağlamak amaçlı yapmış olduğumuz Kartal Yuvası organizasyonunun bu hafta derbi öncesi 6.'sını gerçekleştireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını önceki sezonlarda da herkese gösterdik. Şimdi tekrardan 3. yıldız için birlik ve beraberlik içinde olma zamanı. Taraftar olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çok sevdiğimiz Talisca'nın bonservisinin alımında ufak da olsa bir katkım olsun diyorsanız 25-26 Şubat 2017 günleri Kartal Yuvaları'na akın ediyoruz."
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
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