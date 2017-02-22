 Talisca seferberliği! – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    seferberliği!

    Talisca seferberliği!

    Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon Benfica'dan kiralanan 'nın bonservisinin alınması için harekete geçti.

    Son olarak Akhisar Belediyespor ile oynanan karşılaşmada şık bir golle fileleri sarsan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bonservisinin alınması için siyah- beyazlı taraftarlar kampanya başlattı. Sosyal medyadan organize olan taraftarlar, 6. kez Kartal Yuvası organizasyonu düzenliyor. Beşiktaş taraftarları tarafından yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

    ALTINCISI YAPILACAK
    "Daha önceki sezonlarda da kulübümüze katkı sağlamak amaçlı yapmış olduğumuz Kartal Yuvası organizasyonunun bu hafta derbi öncesi 6.'sını gerçekleştireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını önceki sezonlarda da herkese gösterdik. Şimdi tekrardan 3. yıldız için birlik ve beraberlik içinde olma zamanı. Taraftar olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çok sevdiğimiz Talisca'nın bonservisinin alımında ufak da olsa bir katkım olsun diyorsanız 25-26 Şubat 2017 günleri Kartal Yuvaları'na akın ediyoruz."
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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