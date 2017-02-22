Şenol Güneş, kadroyu değiştirecek

Rakibiyle deplasmanda yaptığı karşılaşmayı 3-1 kazanan siyah-beyazlı takım, bu avantajı kullanarak adını üst tura yazdırmayı hedefleyecek.

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki mücadele, saat 21.00'de Vodafone Arena'da yapılacak. Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug görev alacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali gerçekleştirecek. Tomislav Pospeh'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Rade Obrenovic ve Dejan Balazic olacak.

- Aboubakar, Adriano ve Beck cezasını tamamladı

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta forma giyemeyen Vincent Aboubakar ve Andreas Beck, cezalarını tamamladı.

Sarı kart cezasından dolayı ilk maçta görev alamayan Adriano Correia da teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde oynayabilecek.

- Tolgay Arslan ve Aboubakar kart sınırında

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ile Aboubakar, kart sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu kart gördüğü takdirde son 16 turundaki maçta görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor.

- Güneş, kadroyu değiştirecek

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in ilk maçta alınan avantajlı skorun yanı sıra Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbi maçını dikkate alarak yarınki mücadelede değişiklik yapması bekleniyor.

İlk maçta savunmanın göbeğinde yer alan Matej Mitrovic, sakatlığı nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyecek. Güneş'in, bu oyuncunun yerine Süper Lig'de 4 maçlık cezası henüz bitmeyen Dusko Tosic'i oynatacağı öğrenildi. İlk maçta sol bekte görev alan Tosic'in stoper bölgesine geçmesiyle savunmanın solunda cezası biten Adriano şans bulacak.

Şenol Güneş, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma'yı dinlendireceği kaydedildi.

Beşiktaş'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Necip Uysal, Gökhan İnler, Aboubakar, Oğuzhan Özyakup (Talisca), Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.