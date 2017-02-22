 Rövanş maçında bambaşka Kartal – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Rövanş maçında bambaşka Kartal

    Rövanş maçında bambaşka Kartal
    Teknik Direktörü Şenol Güneş, G.Saray derbisini de düşünerek Hapoel maçında, 3-1'inde verdiği güvenle rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Defansta Gökhan Gönül'ün yerine Beck'i kullanmayı planlayan Güneş, Marcelo'nun yanında sakatlığı bulunan Mitrovic'in yerine Atınç'ı mı Tosic'i mi 11'de oynatacağını netleştirecek. Atiba'nın yerine Gökhan İnler'i düşünen Güneş, Ömer Şişmanoğlu'nu da kanatta düşünüyor.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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