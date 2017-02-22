 Quaresma’ya derbi için izin – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Quaresma’ya derbi için izin

    Quaresma’ya derbi için izin
    Kartal'ın Portekizli yıldızı , Hapoel rövanşına kulübede başlayacak. Akhisar maçının sonlarına doğru bir sakatlık geçiren, sol diz kapağında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edilen Q7'nin yarın dinlendirilmesi düşünülüyor. Sağlık heyetinin verdiği "Oynayabilir" raporuna rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in, Quaresma'yı G.Saray derbisine saklaması bekleniyor.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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