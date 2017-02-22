Beşiktaş'ta Şenol Güneş oyuncularını ilginç bir yolla motive ediyor.

Güneş, "Sizin, üzerine para aldığınız bu oyunu sokakta çocuklar, halı sahada kelli felli adamlar eğlenmek için oynuyor. Ayrıca o kelli felli adamlar, sizin gol atmanız için onlarca para döküp tribüne geliyor. Sokaktaki çocuk kendisine 'Oğuzhan, Talisca, Quaresma' densin diye arkadaşlarıyla kavga ediyor. Nasıl bir iş yaptığınızın farkında olun. Keyif alın, keyif verin" diyerek motive ediyor. Hapoel maçı hazırlıklarına devam eden Kara Kartal, dün 5'e 2 top kapma ve ardından yarım sahada taktik idman gerçekleştirdi.