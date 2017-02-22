 Hapoel’e karşı Sloven hakem – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hapoel’e karşı Sloven hakem

    Hapoel’e karşı Sloven hakem
    'nde mücadele eden 'ın İsrail'in takımıyla yarın oynayacağı son 32 turu rövanş maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Vodafone Arena Stadı'nda 21.00'de başlayacak karşılaşmada Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Dördüncü hakem ise Tomislav Pospeh.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:29
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