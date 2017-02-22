 Fırçayı yedi, sonra özür diledi – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Fırçayı yedi, sonra özür diledi

    Fırçayı yedi, sonra özür diledi

    Teknik direktör 'ten, 'ya fırça.

    Güneş'in, Akhisar Bld maçında rakibini kovalamadığı için oyundan aldığı sambacıyı "Seni 90 dakika sahada tutacaktım ama kendini zorla oyundan aldırttın. Kart sınırındakileri alacaktım, beni zor durumda bıraktın" diye fırçaladığı, Talisca'nın da hocasından özür dileğini öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ'I KALBİMDE YAŞIYORUM
    Akhisar maçının ardından önce hocası, sonra takım arkadaşlarından özür dileyen , yönetime de "Beni bırakmayın" mesajı vermeye devam ediyor. Brezilyalı yıldız, " benim evim gibi. Burada kimse ne konuşuyor anlamıyorum ama kalbim herkesi anlıyor" diyerek ayrılmayı asla düşünmediğini dile getirdi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:38
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