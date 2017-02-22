Fırçayı yedi, sonra özür diledi
Teknik direktör Şenol Güneş'ten, Anderson Talisca'ya fırça.
BEŞİKTAŞ'I KALBİMDE YAŞIYORUM
Akhisar maçının ardından önce hocası, sonra takım arkadaşlarından özür dileyen Anderson Talisca, yönetime de "Beni bırakmayın" mesajı vermeye devam ediyor. Brezilyalı yıldız, "Beşiktaş benim evim gibi. Burada kimse ne konuşuyor anlamıyorum ama kalbim herkesi anlıyor" diyerek ayrılmayı asla düşünmediğini dile getirdi.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:38
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
Fırçayı yedi, sonra özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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