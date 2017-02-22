 Demba Ba’ya yeşil ışık yandı – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    ’ya yeşil ışık yandı

    Demba Ba’ya yeşil ışık yandı

    ABD’de çalışmalarını sürdüren Senegalli, “Futbol oynamaya hazırım” mesajı yayınladı.

    'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Demba Ba, ABD'nin Nebraska eyaletinde eski formuna kavuşmak için var gücüyle çalışıyor... güne erken başlıyor. Vücudunun strese gösterdiği tepkiden, kan basıncına kadar önemli testlerden geçiyor. Ardından vücut kompozisyonu ölçümleri yapılıyor. Demba Ba bu ölçümlerden sonra tek ayak, çift ayakla zıplama, squat çalışıyor. Tecrübeli forvet toplu çalışmalarında ise yine dengeye önem veriyor. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından aerobik hareketlerle esnekliğini geri kazanmaya çalışıyor. Demba Ba, Nebraska'daki çalışmalarıyla ilgili bu detayları paylaşırken bir de müjde verdi: "Burada birlikte çalıştığım harika bir ekip var. İyi idmanlar yaptım. Ama daha önemlisi takıma tekrar dönmem için yeşil ışık yandı. Futbol oynamaya hazırım."

    DENGE ÇALIŞIYOR
    Çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan Senegalli yıldız, özellikle diz ve denge çalışmalarıyla futbol sahalarında işine çok yarayacak idmanlar gerçekleştiriyor.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:39
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