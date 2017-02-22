Demba Ba’ya yeşil ışık yandı
ABD’de çalışmalarını sürdüren Senegalli, “Futbol oynamaya hazırım” mesajı yayınladı.
DENGE ÇALIŞIYOR
Çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan Senegalli yıldız, özellikle diz ve denge çalışmalarıyla futbol sahalarında işine çok yarayacak idmanlar gerçekleştiriyor.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:39
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
Demba Ba’ya yeşil ışık yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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