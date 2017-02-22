Cenk tarih yazacak
16 golle krallık yarışında önde olan Cenk Tosun, sezon sonunda ipi göğüslerse iki sezon üst üste ilk kez gol kralı Beşiktaş’tan çıkacak. Geçen yıl Mario Gomez mutlu sona ulaşmıştı.
FARKI AÇIYOR
Takımının puan farkını yakaladığı gibi gol sayısında da rakipleriyle arayı açmaya başlayan Cenk Tosun, gol kralı olduğu takdirde Beşiktaş'ın, ilk defa üst üste iki kez gol kralı oyuncu çıkarmasını sağlayacak. Beşiktaş'ın 4. gol krallığını geçen sezon 26 gol kaydeden Alman forvet Mario Gomez elde ederken; Cenk Tosun da eski takım arkadaşının başarısını yinelerse üst üste ikinci kez siyah-beyazlı bir oyuncu gol krallığını elde edecek.
SON 4 YILIN EN GOLCÜ YERLİSİ
Ligdekİ son 8 maçında 9 gol atan Cenk Tosun, kalan haftalarda atacağı gol veya gollerle de son 4 sezonun en etkili yerli oyuncusu olmaya çok yaklaştı. Şu ana dek 16 gol atan Cenk, pazartesi akşamı G.Saray derbisinde atacağı bir golle son 4 sezondaki en skorer oyuncu olacak.
ŞENOL GÜNEŞ'İN BÜYÜK PAYI VAR
Teknik direktör Şenol Güneş, Cenk Tosun'un kariyerine büyük katkı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının takımlarından daha önce 5 oyuncu gol kralı olurken, Cenk'in sezon sonunda zirvede olması durumunda, 6. isim bu başarıyı yakalayacak. Güneş yönetiminde daha önce Mario Gomez, Şota Arveladze, Fatih Tekke, Burak Yılmaz ve Jose Fernandao krallığa ulaşmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN 5. KRALI OLABİLİR
Cenk Tosun, sezon sonunda en çok gol atan isim olursa Beşiktaş'ın çıkardığı 5'inci gol kralı olacak. Beşiktaş'ta daha önce Güven Önüt (19 gol), Feyyaz Uçar (28 gol), İlhan Mansız (21 gol) ve Mario Gomez (26 gol) gol kralı olmuşlardı.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
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