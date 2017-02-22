Cenk tarih yazacak

16 golle krallık yarışında önde olan Cenk Tosun, sezon sonunda ipi göğüslerse iki sezon üst üste ilk kez gol kralı Beşiktaş’tan çıkacak. Geçen yıl Mario Gomez mutlu sona ulaşmıştı.

Süper Lig'de 47 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş'a hücumda büyük destek veren Cenk Tosun, sezon sonunda gol kralı olması halinde siyah-beyazlı takımda bir ilki gerçekleştirecek. Ligde 21 haftanın ardından 16 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Cenk, sezon sonunda da zirvede kalmak için kalan maçları değerlendirmeye çalışacak.



FARKI AÇIYOR

Takımının puan farkını yakaladığı gibi gol sayısında da rakipleriyle arayı açmaya başlayan Cenk Tosun, gol kralı olduğu takdirde Beşiktaş'ın, ilk defa üst üste iki kez gol kralı oyuncu çıkarmasını sağlayacak. Beşiktaş'ın 4. gol krallığını geçen sezon 26 gol kaydeden Alman forvet Mario Gomez elde ederken; Cenk Tosun da eski takım arkadaşının başarısını yinelerse üst üste ikinci kez siyah-beyazlı bir oyuncu gol krallığını elde edecek.



SON 4 YILIN EN GOLCÜ YERLİSİ

Ligdekİ son 8 maçında 9 gol atan Cenk Tosun, kalan haftalarda atacağı gol veya gollerle de son 4 sezonun en etkili yerli oyuncusu olmaya çok yaklaştı. Şu ana dek 16 gol atan Cenk, pazartesi akşamı G.Saray derbisinde atacağı bir golle son 4 sezondaki en skorer oyuncu olacak.



ŞENOL GÜNEŞ'İN BÜYÜK PAYI VAR

Teknik direktör Şenol Güneş, Cenk Tosun'un kariyerine büyük katkı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının takımlarından daha önce 5 oyuncu gol kralı olurken, Cenk'in sezon sonunda zirvede olması durumunda, 6. isim bu başarıyı yakalayacak. Güneş yönetiminde daha önce Mario Gomez, Şota Arveladze, Fatih Tekke, Burak Yılmaz ve Jose Fernandao krallığa ulaşmıştı.



BEŞİKTAŞ'IN 5. KRALI OLABİLİR

Cenk Tosun, sezon sonunda en çok gol atan isim olursa Beşiktaş'ın çıkardığı 5'inci gol kralı olacak. Beşiktaş'ta daha önce Güven Önüt (19 gol), Feyyaz Uçar (28 gol), İlhan Mansız (21 gol) ve Mario Gomez (26 gol) gol kralı olmuşlardı.