 Caner Erkin’den müjdeli haber – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    ’den müjdeli haber

    Caner Erkin’den müjdeli haber
    'ta aşil tendonu kopan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Caner Erkin'den müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda sahada bireysel çalışmalara başlayan milli oyuncunun sakatlığında son aşamalara doğru gelindi. 'in iki hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Caner'in tedavi sürecini yakından takip eden Şenol Güneş, milli yıldızı tam iyileşmeden oynatmayı düşünmüyor.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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