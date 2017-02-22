Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva ile yarın oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında sahasında Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana tedavi sonrası bireysel çalışan Matej Mitrovic ve programına devam eden Caner Erkin katılmadı. Beşiktaş, yarın akşam saat 21.00'de Vodafone Arena'da UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile ikinci maçı oynayacak.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:42
- ''Şans lazım şans!''
Toplam 26
Yorum
TOPAL-SOUZA SEN ASLA BU BEYİNLE HUCUM OYNAYAMAZSIN..ÖNCE BEYNİN DEĞİŞMELİ..BU DA İMKANSIZ.
- ''Şans lazım şans!''
Toplam 26
Yorum
ETOO ETOOYU ALSAYDIN BUGÜN AĞLAMAZDIN.
- Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'da
Toplam 16
Yorum
yazık ünal aysal döneminde hocamızı kumpaslarla elimizden aldınız arka arkaya gelen şampiyonluklardan bu kadar mı rahatsızdınız düzenbaz TFF
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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