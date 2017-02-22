Tecrübeli çalıştırıcı Güneş, yarınki maçla ilgili olarak şunları söyledi;

"Avantajımızı oynayacağımız futbolla haya geçirmek istiyoruz. Rakibin teknik kapasitesi yüksek. İlk maçta istediğimiz sonucu aldık. Baskıyı iyi yapabilirsek avantaj bizim olur.

Turu geçmek ülke puanı açısından önemli. Diğer takımlarımız da turu geçebilir. Umarım 3 takımla son 16'ya kalarak Türkiye için güzel bir başarı elde ederiz."

Şenol Güneş'in açıklamasında öne çıkan sözler şöyle;

- Sürekli olarak oyuncularıma dikkatli olmalarını söylüyorum. Ciddi bir iş yapıyoruz. Kazanacak oyunu ortaya koymalıyız.

- Abartılacak bir oyun oynamıyoruz ama işimizi ciddi yapıyoruz Karabük maçını taktikten değil samimi oynamadığımız için kaybettik.

- Oynadığımız oyunun karşılığını almak istiyoruz. Bu karşılığı alınca mutlu oluyoruz.

- Antrenmanda bile kazanmak istiyoruz. Bizim çizgimiz bu ama zaman zaman sapmalar olduğunda rakiplerimiz cezayı kesiyorlar bize.

- Hem oyuncu hem takım olarak değişmek zorundayız. Rakibe göre değişiklik yapıyoruz.

- Şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonluğa layık olmak istiyoruz.

- Hiç maç oynamayan oyuncular var bizde, onları da görmek istiyorum. Lig bir maraton, UEFA da devam ediyor.

- Quaresma'nın bir sorunu yok ama Mitrovic yarın maçta olmayacak. Adriano büyük ihtimalle olmayacak.

NECİP UYSAL: "TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı futbolcu Necip Uysal ise, "Avantajlı bir skor aldık ilk maçta. İkinci maça disiplinli çıkmalıyız. Turu geçmek istiyoruz. Teker teker maçlara bakıyoruz, kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıyoruz.

Kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. İlk maçta hocamın bana verdiği şansı değerlendirdiğimi düşünüyorum" diye konuştu.