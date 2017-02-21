 Yere sağlam basmalıyız – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Yere sağlam basmalıyız

    Yere sağlam basmalıyız

    Yöneticiler, “Oynanmamış daha 13 maç var. Şu an ‘şampiyonuz’ demek en büyük hatamız olur” ifadesini kullandı. Perşembe akşamı UEFA'da son 16'ya kalmak istediklerini belirten Yönetici Albayrak, "G.Saray'ı da yenmeliyiz" dedi.

    Süper Lig'in lideri , şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şampiyonluk için yarıştığı Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki hafta üst üste puan kaybetmesini iyi değerlendiren Kara Kartal, fire vermeyerek arayı açmaya başladı. Beşiktaş'ın şampiyonluk turunu ligin bitimine haftalar kala atacağı tüm spor kamuoyu ve taraftarların ortak görüşü olurken, siyah-beyazlı yöneticiler ise daha oynanmamış 13 maç olduğunu belirterek temkinli konuşuyor: "Henüz çok erken, ayaklarımız yere sağlam basmalı."

    HATA YAPMAMALIYIZ
    Yönetici Metin Albayrak, takımlarının her türlü övgüyü hak ettiğini ancak daha biten hiçbir şeyin olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hemen şampiyon ilan edilmemizi doğru bulmuyorum. Önümüzde oynanmamış 13 maç var ve ayaklarımız yere sağlam basmalı. Biz takım ve yönetim olarak henüz 13 hafta varken bu cümleleri sarf edemeyiz. Şampiyonluk en büyük isteğimiz ve lideriz, şampiyon olacağımıza da inancımız tam ama şu an şampiyonuz demek en büyük hatamız olur."

    ÖNCE UEFA, SONRA DERBİ
    Albayrak, perşembe akşamı oynanacak Beer Sheva ve 4 gün sonrasındaki G.Saray derbisi için de "Perşembe akşamı yine galip gelerek turu geçeceğimize inanıyorum. G.Saray maçını konuşmak için henüz erken ama Telekom Arena'ya 7 puanlık fark ile gideceğiz. Tabii ki amacımız galip gelmek olacak. Çünkü Galatasaray'ı orada yenersek ve puan farkını 10'a çıkartırsak çok çok büyük bir avantaj yakalamış oluruz. Oyuncularımızın da zaten iyi olan öz güveni çok üst seviyelere çıkar" ifadesini kullandı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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