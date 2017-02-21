Yere sağlam basmalıyız
Yöneticiler, “Oynanmamış daha 13 maç var. Şu an ‘şampiyonuz’ demek en büyük hatamız olur” ifadesini kullandı. Perşembe akşamı UEFA'da son 16'ya kalmak istediklerini belirten Yönetici Albayrak, "G.Saray'ı da yenmeliyiz" dedi.
HATA YAPMAMALIYIZ
Yönetici Metin Albayrak, takımlarının her türlü övgüyü hak ettiğini ancak daha biten hiçbir şeyin olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hemen şampiyon ilan edilmemizi doğru bulmuyorum. Önümüzde oynanmamış 13 maç var ve ayaklarımız yere sağlam basmalı. Biz takım ve yönetim olarak henüz 13 hafta varken bu cümleleri sarf edemeyiz. Şampiyonluk en büyük isteğimiz ve lideriz, şampiyon olacağımıza da inancımız tam ama şu an şampiyonuz demek en büyük hatamız olur."
ÖNCE UEFA, SONRA DERBİ
Albayrak, perşembe akşamı oynanacak Beer Sheva ve 4 gün sonrasındaki G.Saray derbisi için de "Perşembe akşamı yine galip gelerek turu geçeceğimize inanıyorum. G.Saray maçını konuşmak için henüz erken ama Telekom Arena'ya 7 puanlık fark ile gideceğiz. Tabii ki amacımız galip gelmek olacak. Çünkü Galatasaray'ı orada yenersek ve puan farkını 10'a çıkartırsak çok çok büyük bir avantaj yakalamış oluruz. Oyuncularımızın da zaten iyi olan öz güveni çok üst seviyelere çıkar" ifadesini kullandı.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 23:18
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Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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