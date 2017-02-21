 Vatandaşlarına meydan okudu – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Vatandaşlarına meydan okudu

    Vatandaşlarına meydan okudu

    Kartal'ın Hollandalı yıldızı , G.Saray'da forma giyen vatandaşlarına mesaj yolladı.

    Kartal'ın Hollandalı yıldızı , G.Saray'da forma giyen vatandaşlarına mesaj yolladı. Akhisar galibiyeti için, "Mutluluk verici bir sonuç" diyen Babel; derbi için ise "Dört gözle bekliyorum. Rakipte de Hollandalılar var. De Jong ve Sneijder'e karşı galip gelmek keyifli olacak. Güzel bir maç olacak" yorumunu yaptı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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