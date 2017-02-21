Taraftar Talisca için harekete geçti
Beşiktaş taraftarı, Anderson Talisca'nın bonservisinin alınması için harekete geçti.
Beşiktaş taraftarları tarafından sosyal medyadan yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş taraftarları olarak daha önceki sezonlarda da kulübümüze katkı sağlamak amaçlı yapmış olduğumuz Kartal Yuvası organizasyonunun bu hafta derbi öncesi 6.'sını gerçekleştireceğiz. Beşiktaş taraftarı olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını önceki sezonlarda da herkese gösterdik. Şimdi tekrardan 3. yıldız için birlik ve beraberlik içinde olma zamanı. Taraftar olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çok sevdiğimiz Talisca'nın bonservisinin alımında ufak da olsa bir katkım olsun diyorsanız 25-26 Şubat 2017 günleri Kartal Yuvalarına akın ediyoruz."
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 11:20
- Trabzonspor’un Haydar kabusu
Toplam 3
Yorum
Gerçekci Ya arkadaş fener cimbom bjk falan gelin 2 yeyin 4 yeyin TRABZONA gelince canını dişe takıyoo bazı anadolu külüblerii ne hikmetse
- Fener'in ayarını Aatıf bozdu!
Toplam 22
Yorum
özgur bence fenerde hıcbır zaman ayar tutmadı azız yıldırım zamanında fener dikiş tutmaz sabri oldu
- Adım adım şampiyonluğa
Toplam 11
Yorum
forever1903 söyle iddaa ediyorum, evimizde 6 galibiyet 1 beraberlik, deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 maglubiyet alip, 74 puan ile sampiyonuz
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