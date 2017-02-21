 Talisca’dan saç sürprizi – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    ’dan saç sürprizi

    Talisca’dan saç sürprizi
    Akhisar maçında attığı muhteşem golle, Süper Lig'de 34 gündür süren gol hasretine son veren , taraftarlara bir sürpriz sözü verdi. Brezilyalı yıldız, "Oyundan çıkarken taraftarların bana gösterdiği ilgiye teşekkür ederim. Şampiyonluğu konuşmak için erken ama şampiyonluğa 2-3 maç kala saçlarım ile ilgili bir sürprizim olacak" dedi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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