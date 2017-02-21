 Şenol Güneş çok büyük şans – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Şenol Güneş çok büyük şans

    Şenol Güneş çok büyük şans
    Beşiktaşlı yönetici , teknik direktör Şenol Güneş'in kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi. Albayrak, "Şenol hocamız iki sezondur eğitici ve öğretmen bir teknik direktör nasıl olur herkese gösteriyor. O bizim için büyük bir şans. Kendisi ile uzun yıllar çalışmak en büyük arzumuz" dedi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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