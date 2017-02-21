Kartal zirveyi seviyor
Bu dönem Süper Lig’in en çok gol atan (43) takımı olan Beşiktaş, son 2 sezondaki 55 haftanın 34’ünde rakiplerinin önünde yer aldı.
EN ÇOK LiDER OLAN TAKIM
Beşiktaş, son 2 sezonda en çok zirvede yer alan takım oldu. Geçen sezon 29 hafta liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, bu sezon da 6 hafta rakiplerinin önünde yer aldı. Beşiktaş, son 2 sezondaki 55 haftanın 34'ünde liderlik koltuğunda yer aldı. Siyah-beyazlı takım, G.Saray ve F.Bahçe gibi rakiplerinin de önünde kalmayı başardı. Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında pazartesi akşamı Galatasaray'a yenilse dahi liderliğini sürdürecek ve zirvedeki konumunu 35 haftaya taşıyabilecek.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 23:23
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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