 Kartal zirveyi seviyor – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Kartal zirveyi seviyor

    Kartal zirveyi seviyor

    Bu dönem Süper Lig’in en çok gol atan (43) takımı olan , son 2 sezondaki 55 haftanın 34’ünde rakiplerinin önünde yer aldı.

    Pazar akşamı Akhisar'ı mağlup ederek puan farkını açan ve liderliğini sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde zirveye damgasını vuruyor. Son 2 sezonda başarılı futboluyla dikkat çeken , hücumdaki etkili performansıyla da lige damgasını vurdu. Şampiyon olduğu geçen sezon 75 golle ligin en skorer takımı olan siyah-beyazlı ekip, bu sezon da ligin en golcü takımı konumunda. Beşiktaş ligde şu ana dek 43 kez fileleri havalandırırken; G.Saray 40, F.Bahçe 39 ve Başakşehir ise 37 gol kaydetti.

    EN ÇOK LiDER OLAN TAKIM
    Beşiktaş, son 2 sezonda en çok zirvede yer alan takım oldu. Geçen sezon 29 hafta liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, bu sezon da 6 hafta rakiplerinin önünde yer aldı. Beşiktaş, son 2 sezondaki 55 haftanın 34'ünde liderlik koltuğunda yer aldı. Siyah-beyazlı takım, G.Saray ve F.Bahçe gibi rakiplerinin de önünde kalmayı başardı. Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında pazartesi akşamı Galatasaray'a yenilse dahi liderliğini sürdürecek ve zirvedeki konumunu 35 haftaya taşıyabilecek.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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