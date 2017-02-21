 Hapoel biletleri dün satışa çıktı – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Hapoel biletleri dün satışa çıktı

    Hapoel biletleri dün satışa çıktı
    'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ile perşembe akşamı sahasında yapacağı rövanş maçının biletleri dün satışa çıktı. Taraftarlar biletlere büyük ilgi gösterirken, Vodafone Arena'da saat 21.00'de başlayacak maçın bilet fiyatları 100 ila 300 TL arasında değişiyor. VIP ve 1903 Tribünü bilet fiyatlarının 650-750 TL arasında olduğunu belirtildi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:15
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