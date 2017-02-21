 Durmak yasak – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Durmak yasak

    Durmak yasak
    Pazar akşamı Akhisar Bld'yi deviren , Hapoel hazırlıklarına ara vermeden başladı. Akhisar maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular önce denge ve kuvvet, ardından pas ve şut çalışması yaptı. İdmana sakatlıkları süren Mitrovic ve Caner Erkin katılmadılar. Kara Kartal bugün tek idman yapacak.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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