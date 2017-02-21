Cenk Tosun, Beşiktaş'a ilki yaşatacak

Ligde 21 haftanın ardından 16 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Cenk, sezon sonunda da zirvede kalmak için kalan maçları değerlendirmeye çalışacak. Takımının puan farkını yakaladığı gibi gol sayısında da rakipleriyle arayı açmaya başlayan Cenk Tosun, gol kralı olduğu takdirde Beşiktaş'ın, ilk defa üst üste iki kez gol kralı oyuncu çıkarmasını sağlayacak.

- Beşiktaş'ın 5. gol kralı olmaya yakın

Süper Lig tarihinde gol krallığı yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş, bu konuda da son iki sezonda önemli hamleler yaptı.

Siyah-beyazlı takımda ilk gol kralı 1963-1964 sezonunda 19 gol Güven Önüt oldu. Beşiktaş'ın ikinci gol kralı unvanını 25 sezon sonra Feyyaz Uçar elde etti. Feyyaz Uçar, 1989-1990'da 28 golle zirvede yer aldı.

Gol krallığı yarışında yine uzun bir ara veren siyah-beyazlı ekipte 2001-2002 sezonunda İlhan Mansız 21 golle birinci oldu.

Bu alanda yine uzun bir aran veren Beşiktaş'ın 4. gol krallığını geçen sezon 26 gol kaydeden Mario Gomez elde etti. Cenk Tosun, eski takım arkadaşının başarısını yinelerse üst üste ikinci kez siyah-beyazlı bir oyuncu gol krallığını elde edecek.

- Son 4 sezonun en golcü yerli oyuncusu olmaya çok yakın

Ligdeki son 8 maçında 9 gol atan ve performansını giderek artıran siyah-beyazlı oyuncu, kalan maçlarda atacağı gol veya gollerle de son 4 sezonun en etkili yerli oyuncusu olmaya çok yaklaştı.

Şu ana dek 16 gol sevinci yaşayan Cenk Tosun, takımının ligin 22. haftasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmada atağı bir golle son 4 sezondaki en golcü oyuncu olacak. 2013-2014 ve 2014-2015'te Burak Yılmaz 16'şar gol atarken, geçen sezon Deniz Kadah, Muhammet Demir ve Selçuk İnan, 11'er golle 2015-2016'nın en golcü yerli oyuncular oldu. A Milli Takım forması giyen Cenk, böylece 16 golün üstüne çıkarak son dönemlerin en etkili yerli oyuncusu durumuna gelecek.

Cenk Tosun, kalan 13 haftada 9 gol attığı takdirde son 5 sezonun en etkili yerli oyuncusu unvanını da yakalayacak.

- Şenol Güneş'in büyük etkisi

Beşiktaş'a geçen sezon şampiyonluk yaşatan ve bu sezon da aynı başarıya çok yakın olan teknik direktör Şenol Güneş, Cenk Tosun'un kariyerine de büyük katkı yaptı.

Birçok futbolcunun gelişimine yardım eden ve teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımların gol kralı çıkarmasını sağlayan Güneş yönetiminde Cenk Tosun da aynı başarıya yürüyor.

Tecrübeli çalıştırıcının ekiplerinden daha önce 5 oyuncu gol kralı olurken, siyah-beyazlı oyuncunun sezon sonunda zirvede olması durumunda 6. isim bu başarıyı yakalayacak.

Güneş yönetiminde geçen sezon Beşiktaşlı oyuncu Mario Gomez, 26 golle zirvede yer aldı. Tecrübeli teknik adamın Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemlerde, 1995-1996 sezonunda Şota Arveladze 25, 2004-2005'te Fatih Tekke 31 ve 2011-2012'de Burak Yılmaz 33 golle yarışta birinci oldu. Şenol Güneş'in 2014-2015 sezonunda çalıştırdığı Bursaspor'da ise Jose Fernandao 22 golle krallığa ulaşmıştı.