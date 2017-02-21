 Beşiktaş'ta Hapoel hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    'ta Hapoel hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta Hapoel hazırlıkları sürüyor

    son 32 turu rövanş maçında 23 Şubat Perşembe günü sahasında İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımıyla karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların top kontrolü, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas idmanıyla sürdürdükleri antrenmanı, yarı sahada çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.

    Antrenmana tedavisi süren Matej Mitrovic ile bireysel programına devam eden Caner Erkin'in katılmadığı kaydedildi.

    , hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.

    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:09
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