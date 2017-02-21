Beşiktaş'ta Hapoel hazırlıkları sürüyor
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 23 Şubat Perşembe günü sahasında İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların top kontrolü, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas idmanıyla sürdürdükleri antrenmanı, yarı sahada çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.
Antrenmana tedavisi süren Matej Mitrovic ile bireysel programına devam eden Caner Erkin'in katılmadığı kaydedildi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 21:09
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 46
Yorum
efe Galatasaraylılar istediğiniz hakem atanmayacak.Sizide yarış dışına ittikten sonra kalan maçlarınızda arrtık debelenip durun.
- Dembele pişman etti
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Yorum
koca cimbomlu arada hicbir yonetici para kazanamamistir da ondan almamislardir islerine gelmemistir bizimkilerin ...
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 46
Yorum
efe İkiz kardeşler,ikinizde hafif kalırsınız.Fenerbahçe Beşiktaşı ancak kaos futboluyla yenebilrdi,onuda başardı: ))
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