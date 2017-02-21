 Atınç: Havaya girebiliyoruz!.. – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Atınç: Havaya girebiliyoruz!..

    Atınç: Havaya girebiliyoruz!..
    Altyapıdan yetişen ve formasıyla lig kariyerindeki ilk golünü atan Atınç Nukan vefakar çıktı. Genç oyuncu maç sonunda yaptığı açıklamada galibiyeti, babası maçtan bir gün önce vefat eden masör Cemil Karakaş'a armağan etti. G.Saray ile 7, F.Bahçe ile 10 puanlık fark içinse genç oyuncu, "Buna güvenmiyoruz ama bizi havaya sokmuyor da değil" dedi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:16
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