Arena’da affetmiyor

Vodafone Arena'da şu ana dek 10 kez rakiplerini konuk eden Beşiktaş, 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı.

Başakşehir, 11 iç saha mücadelesinde 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan toplarken, G.Saray 7 galibiyetin yanı sıra 3 yenilgiyle iç saha performansında 21 puanda kaldı. 5'er galibiyet ve yenilgiyle bir mağlubiyet alan F.Bahçe ise evinde 20 puan toplayabildi.