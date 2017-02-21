 Arena’da affetmiyor – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Arena’da affetmiyor

    Arena’da affetmiyor

    Vodafone Arena'da şu ana dek 10 kez rakiplerini konuk eden Beşiktaş, 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı.

    Başakşehir, 11 iç saha mücadelesinde 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan toplarken, G.Saray 7 galibiyetin yanı sıra 3 yenilgiyle iç saha performansında 21 puanda kaldı. 5'er galibiyet ve yenilgiyle bir mağlubiyet alan F.Bahçe ise evinde 20 puan toplayabildi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
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