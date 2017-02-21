Adım adım şampiyonluğa
İstatistikler Beşiktaş'ın ligi 75 puanla zirvede tamamlayacağını söylüyor. Beşiktaş kalan maçların 6'sını deplasmanda, 7'sini evinde oynayacak. G.Saray 6, F.Bahçe ve Başakşehir ise 7 maçını deplasmanda yapacak. Kartal; kalan maçlardaki rakipleriyle ilk devre yaptığı karşılaşmalarda 28 puan elde ederken, Başakşehir 27, F,Bahçe 28, G.Saray 26 puan aldı.
ASLANLAR YARA ALDI
İlk yarıyı namağlup lider kapatan Başakşehir, son iki maçını kazanamadı ve kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında liderin 4 puan gerisine düştü. Kayseri mağlubiyeti sonrasında İgor Tudor'u göreve getiren G.Saray, yeni hocasıyla ilk maçına Rize deplasmanında çıktı. Ancak sarı-kırmızılılar, Çaykur Rize ile 1-1 berabere kalarak zirve takibinde yara aldı. Bu hafta lider Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Cimbom, ligin 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, geri kalan karşılaşmaların 7'sini kendi sahasında oynayacakken, 27. haftada da Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.
F.BAHÇE'YE ZOR FİKSTÜR
Ligin 2. yarısında sadece 1 galibiyeti bulunan F.Bahçe ise Kasımpaşa'ya da takıldı. Özellikle gol yollarında çok etkisiz kalan sarı-lacivertliler, 0-0 beraberlik sonrasında zirvenin 10 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, kalan 13 maçın 6'sında Ülker Stadyumu'nda sahne alacak. Ligin 28. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Kanarya, 30. haftada ise Beşiktaş ile zorlu derbiyi Vodafone Arena'da oynayacak. Beşiktaş; ligin geride kalan 13 maçındaki rakipleriyle ilk yarıda oynadığı karşılaşmalarda 28 puan (8 galibiyet, 4 beraberlik) toplarken; F.Bahçe de aynı puanı (8 galibiyet, 4 beraberlik) elde etmiş, Başakşehir 27 puan (7 galibiyet, 6 beraberlik), G.Saray 26 puanda (8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi) kalmıştı.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:10
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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