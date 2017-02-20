 Yengeden destek – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Yengeden destek

    Yengeden destek
    Siyah-beyazlıların, Vodafone Arena'da Akhisar Belediyespor'u konuk ettiği mücadelede tribünde tanınmış simalarda vardı. Sakatlığı sebebiyle sahalardan bir süredir uzak olan 'in dizi oyuncusu olan eşi da stattaydı. Fanatik bir Beşiktaşlı olan Şükran Ovalı tezüharatlara eşlik ederken gollere çılgınca sevindi. Siyah-beyazlı taraftarlar da ünlü dizi oyuncusuyla bol bol selfie çektirdiler.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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