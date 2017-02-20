 Yaşasın yeni kral – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Yaşasın yeni kral

    Yaşasın yeni kral

    Avrupa’da ‘haftanın oyuncusu’ seçilen durmak bilmiyor. Süper golcü dün de Akhisar’ı avladı, ligde gol sayısını 16’ya çıkardı.

    Beşiktaşlılar, 26 golle geçen sezon krallık tacını takan Mario Gomez'in Wolfsburg'a gidişinin ardından çok üzülmüşlerdi. Ancak her hafta fileleri golle dolduran Cenk Tosun'un performansı siyah-beyazlılara Alman yıldızı unutturdu. 26 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva maçında harika bir gol atıp 'haftanın oyuncusu' olmuştu. Cenk, Süper Lig'de de kaldığı yerden devam etti. Akhisar Belediyespor ile oynanan mücadelede Ricardo Quaresma'nın müthiş ortasına harika bir kafa vuran başarılı forvet fileleri havalandırdı.

    GEÇEN SEZONU SOLLADI
    geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta 17 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. Cenk bu sezon resmi karşılaşmalarda 18. golünü atarak kariyer rekorunu kırdı. Süper Lig'de16. golünü kaydeden 26 yaşındaki forvet krallığa bir adım daha yaklaştı. Cenk, 10'ar gollü Konyalı Riad Bajic ve Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler'in 6'şar gol önünde.



    NOAH'I BÖYLE COŞTURDU
    Sosyal medyada fenomen olan Atiba'nın oğlu Noah Akhisar maçını izledi. Cenk'in golündeki sevinci binlerce beğeni aldı. Kafasında kral tacı vardı.

    4 PASI QUARESMA'DAN
    Cenk saha içinde Quaresma ile çok iyi anlaşıyor. Son 7 haftada Portekizli yıldızın ortalarına iyi koşular yapan 26 yaşındaki forvet bu şekilde 4 gol kaydetti.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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