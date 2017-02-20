Yaşasın yeni kral
Avrupa’da ‘haftanın oyuncusu’ seçilen Cenk Tosun durmak bilmiyor. Süper golcü dün de Akhisar’ı avladı, ligde gol sayısını 16’ya çıkardı.
GEÇEN SEZONU SOLLADI
Cenk Tosun geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta 17 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. Cenk bu sezon resmi karşılaşmalarda 18. golünü atarak kariyer rekorunu kırdı. Süper Lig'de16. golünü kaydeden 26 yaşındaki forvet krallığa bir adım daha yaklaştı. Cenk, 10'ar gollü Konyalı Riad Bajic ve Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler'in 6'şar gol önünde.
NOAH'I BÖYLE COŞTURDU
Sosyal medyada fenomen olan Atiba'nın oğlu Noah Akhisar maçını izledi. Cenk'in golündeki sevinci binlerce beğeni aldı. Kafasında kral tacı vardı.
4 PASI QUARESMA'DAN
Cenk saha içinde Quaresma ile çok iyi anlaşıyor. Son 7 haftada Portekizli yıldızın ortalarına iyi koşular yapan 26 yaşındaki forvet bu şekilde 4 gol kaydetti.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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