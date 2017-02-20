 UEFA kalemini kırdı! – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    kalemini kırdı!

    UEFA kalemini kırdı!

    'ın Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile deplasmanda oynadığı ve 6-0 kaybettiği maçta verdiği kararlar ile infial yaratan İskoç hakem ,  'dan kesik yedi.

    45 yaşındaki hakem, son olarak Kiev- maçına atandı ve daha sonra oynanan hiç bir maçında düdük çalamadı.

    UEFA tarafından 2017 yılı içerisinde herhangi bir uluslararası maça atanmayan Thomson, 25 haftası geride kalan İskoçya Premier Ligi'nde 22 maç yöneterek en fazla maç yöneten iki hakemden biri olmuştu. ayrıca UEFA'nın 2016 yılı içerisinde açıkladığı 'Elit hakem' kategorisinde yer almasına rağmen UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde görev vermediği ender hakemlerden biri oldu.

    Craig Thomson, olaylı Kiev-Beşiktaş maçının ardından, ''Sahada ne gördüysem ona göre düdük çaldım, karar verdim. Hata yaptığıma inanmıyorum. Şundan emin olabilirsiniz, hata yapmış olsaydım, özür dilerdim. Türkleri de kebabı da çok severim. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu biliyorum. İnsanları da çok sıcakkanlı'' demişti. Yaptığı bu açıklamalar ile tepkilerin dozunu bir adım öteye taşımıştı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:39
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