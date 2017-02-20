UEFA kalemini kırdı!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile deplasmanda oynadığı ve 6-0 kaybettiği maçta verdiği kararlar ile infial yaratan İskoç hakem Craig Thomson, UEFA'dan kesik yedi.
UEFA tarafından 2017 yılı içerisinde herhangi bir uluslararası maça atanmayan Thomson, 25 haftası geride kalan İskoçya Premier Ligi'nde 22 maç yöneterek en fazla maç yöneten iki hakemden biri olmuştu. Craig Thomson ayrıca UEFA'nın 2016 yılı içerisinde açıkladığı 'Elit hakem' kategorisinde yer almasına rağmen UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde görev vermediği ender hakemlerden biri oldu.
Craig Thomson, olaylı Kiev-Beşiktaş maçının ardından, ''Sahada ne gördüysem ona göre düdük çaldım, karar verdim. Hata yaptığıma inanmıyorum. Şundan emin olabilirsiniz, hata yapmış olsaydım, özür dilerdim. Türkleri de kebabı da çok severim. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu biliyorum. İnsanları da çok sıcakkanlı'' demişti. Yaptığı bu açıklamalar ile tepkilerin dozunu bir adım öteye taşımıştı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:39
- ''Yönetim bilir!''
Toplam 22
Yorum
HMS TOPÇULAR KENDİLERİNİ GARANTİYE ALIP SAMİMİYETİ TOPRAĞA GÖMÜYORLAR SEN OYNAMADIKTAN SONRA SENİN İSMİN PELE OLSA NE OLUR OLMASA NE OLUR.
- ''Yönetim bilir!''
Toplam 22
Yorum
HMS ANLAŞILAN PARALAR ŞAMPİYONLUK HALİNDE VERİLİR YOKSA YÜZDE ELLİ DÜŞER DE BAKİM BU İŞ BÖYLEMİ GİDİYO SONUÇTA PARA İÇİN OYNAMIYORLARMI BUNLAR.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 89
Yorum
BJK 1903 BEYLER FB VE GS YIRTINMASI NORMAL CÜNKÜ TFF VE MHK BUNLARI ALISTIRMIS YA FB SAMPIYON YA GS BÖYLE SIMDIK BJK ÜST ÜSTE SAMPIYON OLUNCA ACITI.
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