Talisca’dan müthiş füze

Sambacı, ceza sahası dışından öyle bir vurdu ki kaleci Bora çaresiz kaldı. Talisca ligde 6 gole ulaştı.

Kara Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Akhisar Belediye'yi yine affetmedi. İlk maçta da Ege ekibinin filelerini havalandıran yetenekli oyuncu, 27'de şapka çıkartılacak cinsten bir gol attı. Cenk'in pasında topa ceza sahası dışında hiç gerilmeden sol ayağıyla müthiş vurdu. Falso alan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluşurken, kaleci Bora çaresiz kaldı. Talisca bu golle Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti. Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunan yıldız, siyah-beyazlı forma ile şimdiye kadar 3 tane de asist gerçekleştirdi.



3 PUANI HAK ETTİK

Talisca iyi bir oyunla 3 puanı aldıklarını belirterek, "Takım arkadaşlarımı kutlarım. Galibiyeti her hattımızla hak ettik" diye konuştu.



DERBİ ÖNLEMİ

Şenol Güneş, Talisca'yı G.Saray maçını düşünerek 64'te kenara aldı. Oyunda kaldığı sürede 56 kez topla buluşan Talisca, 40 isabetli pas yaptı.