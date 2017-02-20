Talisca’dan müthiş füze
Sambacı, ceza sahası dışından öyle bir vurdu ki kaleci Bora çaresiz kaldı. Talisca ligde 6 gole ulaştı.
3 PUANI HAK ETTİK
Talisca iyi bir oyunla 3 puanı aldıklarını belirterek, "Takım arkadaşlarımı kutlarım. Galibiyeti her hattımızla hak ettik" diye konuştu.
DERBİ ÖNLEMİ
Şenol Güneş, Talisca'yı G.Saray maçını düşünerek 64'te kenara aldı. Oyunda kaldığı sürede 56 kez topla buluşan Talisca, 40 isabetli pas yaptı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
Talisca’dan müthiş füze haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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