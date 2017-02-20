 Sol bek Adriano’nun – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Sol bek Adriano’nun

    Sol bek Adriano’nun
    Kartal'ın, Brezilyalı yıldızı , dün sol bekteki yerine döndü. Hapoel Beer Sheva maçında forma giymeyen sambacı, Tosic'in cezalı olduğu haftada sahadaki yerini aldı. 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu başarılıydı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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