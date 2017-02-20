 Şampiyon – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Şampiyon

    Şampiyon

    30 bin taraftarı dün şov yaptı. Futbolcular sahada coşarken, siyah-beyazlılar da tribünde kutlamalara başladı.

    Takipçilerinin kayıp yaşadığı haftada Akhisar'ı yenerek puan farkını açan Beşiktaş'ta kutlamalar erken başladı. Siyah-beyazlı futbolcular sahada rakiplerini gole boğarken, tribündeki taraftarlar da tezahüratlarıyla ortalığı yıktı. Kartal'ın erken bulduğu gollerle coşkuları artan taraftarları, başlangıç düdüğünden itibaren olduğu gibi 90 dakikanın ardından da "Şampiyon" sesleriyle İstanbul'u inletti.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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