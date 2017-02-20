 Olcay’dan mesajlı kutlama – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Olcay’dan mesajlı kutlama

    Olcay’dan mesajlı kutlama
    Ara dönemde Trabzon'un yolunu tutan 'dan Atınç'a tebrik... Atınç'ın attığı golün ardından annesinin göz yaşı döktüğü anları eski takım arkadaşına mesaj yoluyla ileten Olcay, genç futbolcuyu futbolundan dolayı da kutladı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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