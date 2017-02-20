 Luiz Rhodolfo yer buldu! – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    yer buldu!

    Luiz Rhodolfo yer buldu!
    Bu sezon fazla forma şansı bulamayan , Akhisar maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı. 4 maç sonra kadroya alınan Brezilyalı savunma oyuncusu, en son 24 Aralık'ta oynanan 16. haftadaki Gaziantepspor karşılaşmasında forma giymişti.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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