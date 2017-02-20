 Kafasını çalıştırıyor – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kafasını çalıştırıyor

    Kafasını çalıştırıyor
    bu sezon Süper Lig'de kafayla en fazla gol atan takım. Siyah-beyazlılar rakip filelere yolladığı 43 golün 13'ünü kafa şutlarından buldu. Özellikle Ricardo Quaresma'nın muhteşem ortalarını Kartal'ın hücumcuları kolay şekilde ağlarla buluşturuyor.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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