 ‘İki yıldır eziyorlar’ – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    ‘İki yıldır eziyorlar’

    ‘İki yıldır eziyorlar’
    Akhisar'ın yıldız ismi Özer'in maçın ardından sarfettiği sözler dikkat çekti. karşısında yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını belirten tecrübeli futbolcu, "2 yıldır Beşiktaş rakiplerine ezici üstünlük sağlıyor. Artık bu normal" dedi.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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