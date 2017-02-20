 Hakemlere baskı var – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Hakemlere baskı var

    Hakemlere baskı var

    2. başkan Çebi hem F.Bahçe’ye hem G.Saray’a salladı.

    Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Akhisar Belediyespor maçı sonrası şampiyonluğun kolay olmadığını söyledi. "Ssabırlı olmalıyız" diyen çebi sözlerini şöyle sürdürdü: "Şampiyonluk o kadar kolay bir iş değil. Rakip takımdaki yandaş kişiler, o da yetmedi hocaları başladı. Hakemleri baskı altına almaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ın aleyhine kararlar verilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Sayın Dursun Özbek'i etrafındakiler zorluyor. Derbinin pazartesi oynanmasının Galatasaray'a ne gibi zararı var! Herkes işine bakacak."
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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