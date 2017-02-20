 Güneş'ten övgü ve uyarı – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Güneş'ten övgü ve uyarı

    Güneş'ten övgü ve uyarı

    maçın ardından öğrencilerini hem övdü hem de uyardı: 3-0’a kadar iyiydik. Ancak son 10 dakika teslimiyet içinde olmamız bizim için kötü bir tabloydu. Perşembe günü de böyle yaparsak adamlar bizi bitirebilir.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından önemli mesajlar verdi. Sözlerine Akhisar Belediyespor galibiyetiyle başlayan Güneş, "Bizim de rakibin de kazanmaya ihtiyacı vardı. Rakibin hızlı atak yapmasına da izin vermedik. Ancak 3-0'dan sonra bu durum değişti. 80'den sonra iki forvet oynamanın ve skorun etkisiyle rakip daha fazla geldi. Biz ne ofansif ne defansif iyi değildik o anlarda. Son bölüm bize yakışmadı, teslimiyet içinde oynadık. Oyuncu değişikliği beklentimi karşılamadı. Hatamdan kaynaklı olabilir" diye konmuştu.

    ÖNCE AVRUPA SONRA...
    Perşembe günü İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Avrupa Ligi'nde oynayacakları karşılaşmaya da değinen tecrübeli hoca, "Akhisar karşılaşmasının 10 dakikasındaki gibi oynarsak adamlar bizi bitirebilir. Avantajımız var ama garanti yok. Galatasaray yeni hocasıyla hava yakalamaya çalışıyor. Ancak o müsabakayı konuşmak için erken. Önce Avrupa maçını düşünmek zorundayız" açıklamasında bulundu. Güneş son olarak Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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