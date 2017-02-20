Güneş'ten övgü ve uyarı
Şenol Güneş maçın ardından öğrencilerini hem övdü hem de uyardı: 3-0’a kadar iyiydik. Ancak son 10 dakika teslimiyet içinde olmamız bizim için kötü bir tabloydu. Perşembe günü de böyle yaparsak adamlar bizi bitirebilir.
ÖNCE AVRUPA SONRA...
Perşembe günü İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Avrupa Ligi'nde oynayacakları karşılaşmaya da değinen tecrübeli hoca, "Akhisar karşılaşmasının 10 dakikasındaki gibi oynarsak adamlar bizi bitirebilir. Avantajımız var ama garanti yok. Galatasaray yeni hocasıyla hava yakalamaya çalışıyor. Ancak o müsabakayı konuşmak için erken. Önce Avrupa maçını düşünmek zorundayız" açıklamasında bulundu. Güneş son olarak Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:34
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
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Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
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Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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