 Gecenin sürprizi Atınç – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Gecenin sürprizi Atınç

    Gecenin sürprizi Atınç

    Cezalı Tosic ile sakat Mitrovic’in yokluğunda savunmada oynayan 23 yaşındaki futbolcu, sıfır hatayla oynadı, bir de kafayla gol attı.

    kadrosunda dün zoraki değişiklikler vardı. Tosic'in cezası, Mitrovic'in de sakat olduğu haftada savunma Marcelo-Atınç ikilisine emanetti. Atınç tam 5 hafta sonra ilk kez 11'de şans bulurken, 90 dakika boyunca başarılı bir grafik çizdi. Marcelo ile birlikte uyumlu bir maç çıkaran 23 yaşındaki futbolcu, sıfır hatayla oynadı. Duran toplarda da hücuma katılan 1.96'lık dev stoper, 70. dakikada da attığı kafa golüyle skoru 3-0'a getirdi.



    AĞLATAN GOL
    kariyerindeki ilk golünü dün akşam Akhisar karşısında atan , tribündeki annesini ağlattı. Golün ardından duygusal anlar yaşayan yıldız futbolcunun annesi, gözyaşı döktü.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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