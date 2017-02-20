Gecenin sürprizi Atınç
Cezalı Tosic ile sakat Mitrovic’in yokluğunda savunmada oynayan 23 yaşındaki futbolcu, sıfır hatayla oynadı, bir de kafayla gol attı.
AĞLATAN GOL
Süper Lig kariyerindeki ilk golünü dün akşam Akhisar karşısında atan Atınç Nukan, tribündeki annesini ağlattı. Golün ardından duygusal anlar yaşayan yıldız futbolcunun annesi, gözyaşı döktü.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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