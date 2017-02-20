Fikstür avantajı Beşiktaş'tan yana
Süper Lig’de yaşanan şampiyonluk yarışında 21. haftada oynanan mücadelelerde zirve takipçileri Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe puan kaybederken lider Beşiktaş kazanarak arayı açtı. Siyah-beyazlılar, ligde geride kalan 13 maçının 7'sini Vodafone Arena'da oynayacak.
Cimbom yara aldı
Kayserispor mağlubiyeti sonrasında Igor Tudor'u göreve getiren Galatasaray, yeni hocasıyla ilk maçına Rize deplasmanında çıktı. Ancak sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak zirve takibinde yara aldı. Bu hafta lider Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Cim Bom, ligin 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, geri kalan karşılaşmaların 7'sini kendi sahasında oynayacakken, 27. haftada da Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.
En zorlu fikstür Fenerbahçe'nin
Ligin 2. yarısında sadece 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya da takıldı. Özellikle gol yollarında çok etkisiz kalan sarı-lacivertliler, golsüz beraberlik sonrasında zirvenin 10 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, kalan 13 maçın 6'sında Ülker Stadyumu'nda sahne alacak. Ligin 28. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Karnarya, 30. haftada ise Beşiktaş ile zorlu derbiyi Vodafone Arena'da oynayacak.
Fikstür avantajı Beşiktaş'ın
Ligde 4 haftadır zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u etkili futbol ile 3-1 mağlup ederek rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı. Ligde kalan maçların 6'sını deplasmanda oynayacak olan Kartal, bu hafta Galatasaray ile deplasmanda, 30. haftada da Fenerbahçe ile Vodafone Arena'da karşılaşacak.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ilk 4 sıradaki takımların kalan maçları şu şekilde:
Beşiktaş (47 Puan)
Galatasaray (D)
Çaykur Rizespor
Kayserispor
Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Medipol Başakşehir (D)
Fenerbahçe
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor
Medipol Başakşehir (43 Puan)
Osmanlıspor (D)
Aytemiz Alanyaspor
Atiker Konyaspor (D)
Kardemir Karabükspor
Akhisar Belediyespor (D)
Galatasaray
Çaykur Rizespor (D)
Beşiktaş, Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Kayserispor (D)
Galatasaray (40 Puan)
Beşiktaş
Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Trabzsonspor (D)
Adanaspor
Medipol Başakşehir (D)
Fenerbahçe
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor
Aytemiz Alanyaspor (D)
Atiker Konyaspor
Fenerbahçe (37 Puan)
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor
Aytemiz Alanyaspor (D)
Atiker Konyaspor
Kardemir Karabükspor (D)
Akhisar Belediyespor
Galatasaray (D)
Çaykur Rizespor
Beşiktaş (D)
Antalyaspor
Gençlerbirliği (D)
Trabzonspor
Adanaspor (D)
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:51
- Metin Albayrak'tan şampiyonluk sözleri
Toplam 1
Yorum
Gsli Gsnin arenada kesinlikle yenmesi gerekiyor yoksa BJK kesin şampiyon derim ama GS yenerse psikolojik baskı da oluşturacağı kesin
- Korkuluk!
Toplam 42
Yorum
Enda A.Yıldırım eseri, basketboldaki organizasyonda onun eseri futboldaki rezalet de. E.YANAL FB si nereeee şuan ki nereee...
- ''Yönetim bilir!''
Toplam 13
Yorum
ankaralı Bu takım iyi gidince sen iyisin bilge hocasın.Başarısız olursa futbolcular kalitesiz yemezler bu masalı torunlarına anlat.
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