Fikstür avantajı Beşiktaş'tan yana

Süper Lig’de yaşanan şampiyonluk yarışında 21. haftada oynanan mücadelelerde zirve takipçileri Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe puan kaybederken lider Beşiktaş kazanarak arayı açtı. Siyah-beyazlılar, ligde geride kalan 13 maçının 7'sini Vodafone Arena'da oynayacak.

İlk yarıyı namağlup lider kapatan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Gaziantepspor'a da takıldı. Son iki maçtır kazanamayan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yarışında önemli bir maçtan beraberlikle ayrıldı.



Cimbom yara aldı

Kayserispor mağlubiyeti sonrasında Igor Tudor'u göreve getiren Galatasaray, yeni hocasıyla ilk maçına Rize deplasmanında çıktı. Ancak sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak zirve takibinde yara aldı. Bu hafta lider Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Cim Bom, ligin 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, geri kalan karşılaşmaların 7'sini kendi sahasında oynayacakken, 27. haftada da Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.



En zorlu fikstür Fenerbahçe'nin

Ligin 2. yarısında sadece 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya da takıldı. Özellikle gol yollarında çok etkisiz kalan sarı-lacivertliler, golsüz beraberlik sonrasında zirvenin 10 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, kalan 13 maçın 6'sında Ülker Stadyumu'nda sahne alacak. Ligin 28. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Karnarya, 30. haftada ise Beşiktaş ile zorlu derbiyi Vodafone Arena'da oynayacak.



Fikstür avantajı Beşiktaş'ın

Ligde 4 haftadır zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u etkili futbol ile 3-1 mağlup ederek rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı. Ligde kalan maçların 6'sını deplasmanda oynayacak olan Kartal, bu hafta Galatasaray ile deplasmanda, 30. haftada da Fenerbahçe ile Vodafone Arena'da karşılaşacak.



Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ilk 4 sıradaki takımların kalan maçları şu şekilde:



Beşiktaş (47 Puan)

Galatasaray (D)

Çaykur Rizespor

Kayserispor

Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Trabzonspor (D)

Adanaspor

Medipol Başakşehir (D)

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Gaziantepspor (D)

Osmanlıspor



Medipol Başakşehir (43 Puan)

Osmanlıspor (D)

Aytemiz Alanyaspor

Atiker Konyaspor (D)

Kardemir Karabükspor

Akhisar Belediyespor (D)

Galatasaray

Çaykur Rizespor (D)

Beşiktaş, Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Trabzonspor (D)

Adanaspor

Kayserispor (D)



Galatasaray (40 Puan)

Beşiktaş

Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Trabzsonspor (D)

Adanaspor

Medipol Başakşehir (D)

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Gaziantepspor (D)

Osmanlıspor

Aytemiz Alanyaspor (D)

Atiker Konyaspor



Fenerbahçe (37 Puan)

Gaziantepspor (D)

Osmanlıspor

Aytemiz Alanyaspor (D)

Atiker Konyaspor

Kardemir Karabükspor (D)

Akhisar Belediyespor

Galatasaray (D)

Çaykur Rizespor

Beşiktaş (D)

Antalyaspor

Gençlerbirliği (D)

Trabzonspor

Adanaspor (D)