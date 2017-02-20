 Fikstür avantajı Beşiktaş'tan yana – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Fikstür avantajı Beşiktaş'tan yana

    Fikstür avantajı Beşiktaş'tan yana

    Süper Lig’de yaşanan şampiyonluk yarışında 21. haftada oynanan mücadelelerde zirve takipçileri Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe puan kaybederken lider Beşiktaş kazanarak arayı açtı. Siyah-beyazlılar, ligde geride kalan 13 maçının 7'sini Vodafone Arena'da oynayacak.

    İlk yarıyı namağlup lider kapatan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Gaziantepspor'a da takıldı. Son iki maçtır kazanamayan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yarışında önemli bir maçtan beraberlikle ayrıldı.

    Cimbom yara aldı
    Kayserispor mağlubiyeti sonrasında Igor Tudor'u göreve getiren Galatasaray, yeni hocasıyla ilk maçına Rize deplasmanında çıktı. Ancak sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak zirve takibinde yara aldı. Bu hafta lider Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Cim Bom, ligin 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, geri kalan karşılaşmaların 7'sini kendi sahasında oynayacakken, 27. haftada da Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

    En zorlu fikstür Fenerbahçe'nin
    Ligin 2. yarısında sadece 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya da takıldı. Özellikle gol yollarında çok etkisiz kalan sarı-lacivertliler, golsüz beraberlik sonrasında zirvenin 10 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, kalan 13 maçın 6'sında Ülker Stadyumu'nda sahne alacak. Ligin 28. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Karnarya, 30. haftada ise Beşiktaş ile zorlu derbiyi Vodafone Arena'da oynayacak.

    Fikstür avantajı Beşiktaş'ın
    Ligde 4 haftadır zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u etkili futbol ile 3-1 mağlup ederek rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı. Ligde kalan maçların 6'sını deplasmanda oynayacak olan Kartal, bu hafta Galatasaray ile deplasmanda, 30. haftada da Fenerbahçe ile Vodafone Arena'da karşılaşacak.

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ilk 4 sıradaki takımların kalan maçları şu şekilde:

    Beşiktaş (47 Puan)
    Galatasaray (D)
    Çaykur Rizespor
    Kayserispor
    Antalyaspor (D)
    Gençlerbirliği
    Trabzonspor (D)
    Adanaspor
    Medipol Başakşehir (D)
    Fenerbahçe
    Bursaspor (D)
    Kasımpaşa
    Gaziantepspor (D)
    Osmanlıspor

    Medipol Başakşehir (43 Puan)
    Osmanlıspor (D)
    Aytemiz Alanyaspor
    Atiker Konyaspor (D)
    Kardemir Karabükspor
    Akhisar Belediyespor (D)
    Galatasaray
    Çaykur Rizespor (D)
    Beşiktaş, Antalyaspor (D)
    Gençlerbirliği
    Trabzonspor (D)
    Adanaspor
    Kayserispor (D)

    Galatasaray (40 Puan)
    Beşiktaş
    Antalyaspor (D)
    Gençlerbirliği
    Trabzsonspor (D)
    Adanaspor
    Medipol Başakşehir (D)
    Fenerbahçe
    Bursaspor (D)
    Kasımpaşa
    Gaziantepspor (D)
    Osmanlıspor
    Aytemiz Alanyaspor (D)
    Atiker Konyaspor

    Fenerbahçe (37 Puan)
    Gaziantepspor (D)
    Osmanlıspor
    Aytemiz Alanyaspor (D)
    Atiker Konyaspor
    Kardemir Karabükspor (D)
    Akhisar Belediyespor
    Galatasaray (D)
    Çaykur Rizespor
    Beşiktaş (D)
    Antalyaspor
    Gençlerbirliği (D)
    Trabzonspor
    Adanaspor (D)
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:51
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