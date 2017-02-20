 Derbi öncesi Quaresma şoku – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Derbi öncesi Quaresma şoku

    Derbi öncesi Quaresma şoku

    'un attığı ilk golün ortasını yapan , bu sezon Süper Lig'de 9 asiste ulaşıp rekor kırdı ama Portekizli yıldızdan kötü haber geldi.

    Maçın sonlarına doğru bir sakatlık geçiren Q7'nin sol diz kapağında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe oynanacak Hapoel Beer Sheva maçında dinlendirilmesi beklenen Quaresma'nın, pazartesi oynanacak G.Saray derbisinde oynayıp oynamayacağı MR sonucuna göre netlik kazanacak.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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