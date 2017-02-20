Derbi öncesi Quaresma şoku

Cenk Tosun'un attığı ilk golün ortasını yapan Ricardo Quaresma, bu sezon Süper Lig'de 9 asiste ulaşıp rekor kırdı ama Portekizli yıldızdan kötü haber geldi.

Maçın sonlarına doğru bir sakatlık geçiren Q7'nin sol diz kapağında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe oynanacak Hapoel Beer Sheva maçında dinlendirilmesi beklenen Quaresma'nın, pazartesi oynanacak G.Saray derbisinde oynayıp oynamayacağı MR sonucuna göre netlik kazanacak.