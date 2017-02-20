 Bu nasıl kollanma! – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Bu nasıl kollanma!

    Bu nasıl kollanma!

    Siyah-beyazlılar “ kollanıyor” algısı yüzünden 3. dakikada penaltılarının verilmediğini iddia etti.

    Süper Lig'de kendi maçına çıkmadan haftayı lider kapatmayı garantileyen Beşiktaş'ın Akhisar'ı ağırladığı mücadelenin hemen başında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Dakikalar henüz 3'ü gösterirken Oğuzhan Özyakup, Samardzic'in müdahalesiyle ceza alanı içerisinde yerde kaldı.

    Siyah-beyazlılar bu pozisyonda penaltı beklerken hakem Barış Şimşek devam kararı verdi. Beşiktaşlı futbolcular karara tepki gösterirken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaştı. Siyah-beyazlılar 'Bu nasıl kollanma. kollanıyor' algısı yüzünden penaltımız verilmedi" ifadelerini kullandılar. 2. yarıda da kornerde top oyundayken Atiba'nın düşürülmesine düdük çıkmadı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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