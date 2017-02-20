Bu nasıl kollanma!
Siyah-beyazlılar “Beşiktaş kollanıyor” algısı yüzünden 3. dakikada penaltılarının verilmediğini iddia etti.
Siyah-beyazlılar bu pozisyonda penaltı beklerken hakem Barış Şimşek devam kararı verdi. Beşiktaşlı futbolcular karara tepki gösterirken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaştı. Siyah-beyazlılar 'Bu nasıl kollanma. Beşiktaş kollanıyor' algısı yüzünden penaltımız verilmedi" ifadelerini kullandılar. 2. yarıda da kornerde top oyundayken Atiba'nın düşürülmesine düdük çıkmadı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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