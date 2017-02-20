Bu Beşiktaş atomu bile parçalar!
Lider Beşiktaş, takipçileri Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2'şer puan kaybettiği haftada coştukça coştu...
HADİ BEN KAÇTIM...
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş arayı açıyor... Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin takıldığı haftada konuk ettiği Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Oynadığı futbolla da 'Bu ligin patronu benim' dedi. Vodafone Arena'daki maçta Akhisar'a nefes aldırmayan Kara Kartal; Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3 puanı cebine indirirken, attığından fazlasını da kaçırdı. Akhisar Belediye'ye Olcan Adın'ın sayısı ise sadece teselli oldu.
DERBİ İÇİN KREDİ KAZANDI
Beşiktaş bu galibiyetle takipçileri Medipol Başakşehir ile farkı 4'e, Galatasaray ile 7'ye, Fenerbahçe ile de 10'a çıkardı. Galatasaray ile gelecek hafta oynayacağı derbi öncesi kredi kazanan siyah-beyazlı ekipte sarı kart sınırındaki Atiba, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma'nın maçı kart görmeden tamamlamaları da ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Bir aksilik olmazsa üç oyuncu da haftaya pazartesi TT Arena'da oynanacak kritik derbide formalarını giyebilecek.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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