 Bu Beşiktaş atomu bile parçalar! – Fotomaç – 20 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bu atomu bile parçalar!

    Bu Beşiktaş atomu bile parçalar!

    Lider , takipçileri Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2'şer puan kaybettiği haftada coştukça coştu...

    Kara Kartal, Akhisar Belediyespor karşısında 'kıskandıran' bir futbolla 'gol şov' yapıp, zirvenin tek hakimi oldu. FANTASTİK gecede Cenk, Talisca ve Atınç'ın golleriyle işi bitiren , 9 puanlık haftayı kârlı kapattı. Olcan'ın golü Akhisar'a teselli oldu. Vodafone Arena'da maç sonunda taraftarlar ve futbolcular birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi.

    HADİ BEN KAÇTIM...
    Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş arayı açıyor... Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin takıldığı haftada konuk ettiği Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Oynadığı futbolla da 'Bu ligin patronu benim' dedi. Vodafone Arena'daki maçta Akhisar'a nefes aldırmayan Kara Kartal; Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3 puanı cebine indirirken, attığından fazlasını da kaçırdı. Akhisar Belediye'ye Olcan Adın'ın sayısı ise sadece teselli oldu.

    DERBİ İÇİN KREDİ KAZANDI
    Beşiktaş bu galibiyetle takipçileri Medipol Başakşehir ile farkı 4'e, Galatasaray ile 7'ye, Fenerbahçe ile de 10'a çıkardı. Galatasaray ile gelecek hafta oynayacağı derbi öncesi kredi kazanan siyah-beyazlı ekipte sarı kart sınırındaki Atiba, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma'nın maçı kart görmeden tamamlamaları da ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Bir aksilik olmazsa üç oyuncu da haftaya pazartesi TT Arena'da oynanacak kritik derbide formalarını giyebilecek.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bu Beşiktaş atomu bile parçalar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.