Beşiktaş, zirvede olmayı seviyor

Şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin berabere kalması sonrası 47 puana ulaşan siyah-beyazlı takım en yakın rakibi Medipol Başakşehir ile farkı 4'e çıkarırken, Galatasaray'ın 7 ve Fenerbahçe'nin 10 puan önüne geçti.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç saha, deplasman ve atılan gol bakımından da rakiplerinin önünde yer almayı başardı.

- Vodafone Arena kalesi gibi

Siyah-beyazlı takım, iç saha performansında rakiplerinin önünde yer aldı.

Vodafone Arena'da şu ana dek 10 kez rakiplerini konuk eden Beşiktaş, 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı. Beşiktaş, bu alanda 11'er kez sahasında maçlarını yapan Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor'un önünde bulunuyor.

Medipol Başakşehir, 11 iç saha mücadelesinde 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan topladı. Kardemir Karabükspor ise aynı sayıdaki maçta 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan elde etti.

Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği takımlardan Galatasaray, 7 galibiyetin yanı sıra 3 yenilgiyle iç saha performansında 21 puanda kaldı. Beşer galibiyet ve yenilgiyle bir mağlubiyet alan Fenerbahçe ise evinde 20 puan alabildi.

- Deplasmanda da önde

Deplasman maçlarında da etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, bu alanda da zirvede yer almayı başardı.

Süper Lig'de rakiplerine 11 kez konuk olan siyah-beyazlı ekip; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 21 puana ulaştı.

Deplasmanda 11 maça çıkan Galatasaray; 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilginin ardından 19 puan elde etti.

Beşiktaş'a deplasman performansında en yakın takım Medipol Başakşehir bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 18 puan topladı. Ligin 22. haftasında Osmanlıspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir kazansa bile Beşiktaş yine rakibiyle deplasman performansında ilk sırada yer alacak.

- En çok gol atan takım

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 2 sezonda başarılı futboluyla dikkati çeken Beşiktaş, hücumdaki etkili performansıyla da lige damgasını vurdu.

Şampiyon olduğu geçen sezon 75 golle ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekip, bu sezon da ligin en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş Süper Lig'de şu ana dek 43 kez fileleri havalandırırken; Galatasaray 40, Fenerbahçe 39 ve Medipol Başakşehir 37 gol kaydetti.

- Gol kralı Beşiktaş'ta

Ligde rakiplerinin önünde bulunan Beşiktaş'ta Cenk Tosun da gol krallığı yarışında önde bulunuyor.

Süper Lig'de şu ana dek 16 gol kaydeden Cenk Tosun, onar kez fileleri havalandıran Atiker Konyasporlu Riad Bajic ve Gençlerbirliği oyuncusu Serdar Gürler'in önünde gol krallığı yarışında iddiasını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takımda geçen sezon Mario Gomez, 26 golle gol kralı olmuştu.

- Son 2 sezonun en çok lider takımı

Beşiktaş, son 2 sezonda en çok zirvede yer alan takım oldu.

Geçen sezon 29 hafta liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, bu sezon da 6 hafta rakiplerinin önünde yer aldı. Beşiktaş, son 2 sezondaki 55 haftanın 34'ünde liderlik koltuğunda yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakiplerinin de önünde kalmayı başardı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a yenilse dahi liderliğini sürdürecek ve zirvedeki konumunu 35 haftaya taşıyabilecek.

Beşiktaş'ın ardından bu süreçte en fazla liderlik yaşayan ikinci takım Medipol Başakşehir oldu. Bu sezonki başarılı performansıyla dikkati çeken ancak ligin ikinci yarısında düşüş yaşayan turuncu-lacivertli ekip, 15 hafta ligi önde götürdü. Fenerbahçe, 55 haftanın 4'ünde liderlik koltuğunda oturabilirken, Galatasaray ve Kasımpaşa ise birer kez liderlik yaşadı.