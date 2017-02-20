Bana müsade
Cenk Tosun, Talisca ve Atınç’la 3 puanı alan Kartal; bitime 13 hafta kala Başakşehir ile farkı 4’e yükseltti. Ezeli rakipleri G.Saray’a 7, F.Bahçe’ye ise 10 puan fark yaptı.
DERBİ İÇİN KREDİ KAZANDI
Beşiktaş bu galibiyetle takipçileri Medipol Başakşehir ile farkı 4'e, Galatasaray ile 7'ye, Fenerbahçe ile de 10'a çıkardı. Galatasaray ile gelecek hafta oynayacağı derbi öncesi kredi kazanan siyah-beyazlı ekipte sarı kart sınırındaki Atiba, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma'nın maçı kart görmeden tamamlamaları da ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Bir aksilik olmazsa üç oyuncu da haftaya pazartesi TT Arena'da oynanacak kritik derbide formalarını giyebilecek
AKHİSAR'IN BAŞI DÖNDÜ
Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında orta sahada yaptığı pas trafiği ile Akhisar Belediye'nin adeta başını döndürdü. Kısa paslarla topu aralarında topu bir sağa, bir sola defalarca dolaştıran siyah- beyazlı ekipte son olarak Ricardo Quaresma'nın trivela ortasına Ryan Babel'in ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Bora meşin yuvarlağı son anda tokatladı. Beşiktaşlı taraftarlar, Oğuzhan Özyakup ve Endarson Talisca'nın önderliğinde takımlarının sahadaki pas şovunu ve futbol gösterisini ayakta alkışladı.
İNTİKAM ZAMANI
Geçtiğimiz yıl Süper Lig'i şampiyon bitiren Beşiktaş, ligde sadece 2 takıma karşı 2 maçta da puan kaybetmişti. Kasımpaşa ve Akhisar'ı 2 maçta da mağlup edemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon Akhisar'a karşı oynadığı 2 maçta da kazanmasını (Deplasmanda da 2-0 yendi) bildi.
TEK KRAL BENİM!
Beşiktaş, Akhisar Belediyspor'a attığı 3 golle Süper Lig'in en golcü takımı unvanını yeniden eline geçirdi. Galatasaray önceki gün Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, 40 gole ulaşarak Beşiktaş'ın gol sayısını yakalamıştı. Siyah-beyazlılar 43 golle yeniden öne fırladı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
Bana müsade haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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