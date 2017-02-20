 Bana müsade – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Bana müsade

    Bana müsade

    Cenk Tosun, Talisca ve Atınç’la 3 puanı alan Kartal; bitime 13 hafta kala Başakşehir ile farkı 4’e yükseltti. Ezeli rakipleri G.Saray’a 7, F.Bahçe’ye ise 10 puan fark yaptı.

    'de Beşiktaş arayı açıyor... Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin takıldığı haftada konuk ettiği Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Oynadığı futbolla da 'Bu ligin patronu benim' dedi. Vodafone Arena'daki maçta Akhisar'a nefes aldırmayan Kara Kartal; Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3 puanı cebine indirirken, attığından fazlasını da kaçırdı. Akhisar Belediye'ye Olcan Adın'ın sayısı ise sadece teselli oldu.

    DERBİ İÇİN KREDİ KAZANDI
    bu galibiyetle takipçileri Medipol Başakşehir ile farkı 4'e, Galatasaray ile 7'ye, Fenerbahçe ile de 10'a çıkardı. Galatasaray ile gelecek hafta oynayacağı derbi öncesi kredi kazanan siyah-beyazlı ekipte sarı kart sınırındaki Atiba, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma'nın maçı kart görmeden tamamlamaları da ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Bir aksilik olmazsa üç oyuncu da haftaya pazartesi TT Arena'da oynanacak kritik derbide formalarını giyebilecek

    AKHİSAR'IN BAŞI DÖNDÜ
    Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında orta sahada yaptığı pas trafiği ile Akhisar Belediye'nin adeta başını döndürdü. Kısa paslarla topu aralarında topu bir sağa, bir sola defalarca dolaştıran siyah- beyazlı ekipte son olarak Ricardo Quaresma'nın trivela ortasına Ryan Babel'in ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Bora meşin yuvarlağı son anda tokatladı. Beşiktaşlı taraftarlar, Oğuzhan Özyakup ve Endarson Talisca'nın önderliğinde takımlarının sahadaki pas şovunu ve futbol gösterisini ayakta alkışladı.

    İNTİKAM ZAMANI
    Geçtiğimiz yıl Süper Lig'i şampiyon bitiren Beşiktaş, ligde sadece 2 takıma karşı 2 maçta da puan kaybetmişti. Kasımpaşa ve Akhisar'ı 2 maçta da mağlup edemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon Akhisar'a karşı oynadığı 2 maçta da kazanmasını (Deplasmanda da 2-0 yendi) bildi.

    TEK KRAL BENİM!
    Beşiktaş, Akhisar Belediyspor'a attığı 3 golle Süper Lig'in en golcü takımı unvanını yeniden eline geçirdi. Galatasaray önceki gün Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, 40 gole ulaşarak Beşiktaş'ın gol sayısını yakalamıştı. Siyah-beyazlılar 43 golle yeniden öne fırladı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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