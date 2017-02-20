 ‘Avantaj bizde’ – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    ‘Avantaj bizde’

    ‘Avantaj bizde’
    Kartal'ın devre arası transferi Ryan Babel takipçileri Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak avantaj yakaladıklarını söyledi. Babel "Bu durum zihinsel olarak bizi yükseltirken rakiplere darbe vuracak" dedi.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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