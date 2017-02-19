Talisca'ya büyük jest
Beşiktaş Anderson Talisca tişörtlerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendiği mücadelenin 26. dakikasında şık bir gole imza atan Anderson Talisca, son maçlardaki gol hasretini sonlandırdı.Siyah-beyazlı formayla son olarak Süper Lig'deki Osmanlıspor maçında gol sevinci yaşayan Talisca, 7 karşılaşma sonra rakip fileleri havalandırdı.
Ligin ilk yarısında da Akhisar Belediyespor filelerini havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.
KARTAL YUVASI'NDAN TALİSCA TİŞÖRTÜ
Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsünün olağanüstü çıkışı sonrası siyah-beyazlı kulüp harekete geçti. Kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazaları, Talisca'ya özel trişört satışa çıkarma kararı aldı. Beşiktaş'ta son olarak Mario Gomez, Jose Sosa, Atiba Hutchinson ve Quaresma'ya özel tişört çıkarılmıştı.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:42
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER ADAM ŞUNU DEMEK İSTEMİŞ '' DAHA İSTEDİĞİM OYUNCULARI ALAMAYAN ACİZ YÖNETİCİLER BENDEN DAHA İYİSİNİ SİZCE BULABİLİRMİ ? EĞER BULABİLİRSE..
- ''Saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok''
Toplam 2
Yorum
bjk bütün fb liler saygı duyacaksınız!!
- Kartal'a derbi öncesi üç müjde
Toplam 1
Yorum
Karagümrük Sıradaki gelsin
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