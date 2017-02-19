Talisca'ya büyük jest

Beşiktaş'ın Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendiği mücadelenin 26. dakikasında şık bir gole imza atan Anderson Talisca, son maçlardaki gol hasretini sonlandırdı.Siyah-beyazlı formayla son olarak Süper Lig'deki Osmanlıspor maçında gol sevinci yaşayan Talisca, 7 karşılaşma sonra rakip fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında da Akhisar Belediyespor filelerini havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.



KARTAL YUVASI'NDAN TALİSCA TİŞÖRTÜ

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsünün olağanüstü çıkışı sonrası siyah-beyazlı kulüp harekete geçti. Kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazaları, Talisca'ya özel trişört satışa çıkarma kararı aldı. Beşiktaş'ta son olarak Mario Gomez, Jose Sosa, Atiba Hutchinson ve Quaresma'ya özel tişört çıkarılmıştı.



