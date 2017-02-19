ŞOK! Mitrovic sakatlandı

Beşiktaş'a, Akhisar maçı öncesi kötü haber geldi. Siyahbeyazlıların yeni transferi Mitrovic sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada Mitrovic'in sağ kalça Tensor Fascia ve Gluteus Medius kaslarında darbeye bağlı Tip3A (Grade1) yırtık ve kanama olduğunu bildirdi. Mitrovic, bu akşam oynanacak Akhisar Belediyespor maçında forma giyemeyecek. Bu tip sakatlıkların en az 5-6 gün, en fazla 2 hafta sürdüğü öğrenilirken; bugünkü maçta savunmanın ortasında Marcelo'nun yanında Tosic cezalı olduğu için Atınç Nukan ya da Ersan Gülüm'den birinin görev yapması bekleniyor.